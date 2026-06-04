Nebbiuno torna la Sagra della Fragola | a Fosseno tre giorni di eventi mercatini e cucina

Notizia in breve

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, a Nebbiuno, in frazione Fosseno, si svolge la 64esima edizione della Sagra della Fragola. L’evento prevede tre giorni di eventi, mercatini e cucina dedicati alla fragola. La festa si svolge nel centro della frazione e coinvolge attività gastronomiche e commerciali legate al prodotto locale. La manifestazione è una tradizione consolidata che richiama visitatori da diverse zone.