Nebbiuno torna la Sagra della Fragola | a Fosseno tre giorni di eventi mercatini e cucina
Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, a Nebbiuno, in frazione Fosseno, si svolge la 64esima edizione della Sagra della Fragola. L’evento prevede tre giorni di eventi, mercatini e cucina dedicati alla fragola. La festa si svolge nel centro della frazione e coinvolge attività gastronomiche e commerciali legate al prodotto locale. La manifestazione è una tradizione consolidata che richiama visitatori da diverse zone.
Da venerdì 6 a domenica 8 giugno a Nebbiuno, in frazione Fosseno, torna l'appuntamento con la tradizionale Sagra della Fragola, giunta alla 64esima edizione.Il programma prevede quest'anno un giorno in più. Tre giornate di divertimento e cultura, sport, tra mercato della fragola, mercatino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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