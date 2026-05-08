A Cameri torna la Sagra della porchetta | tre giorni di buon cibo anche con costine al forno e gnocco fritto
A Cameri si ripresenta la tradizionale Sagra della porchetta, un evento che durerà tre giorni e che coinvolge il rione Serpente. Oltre alla porchetta, saranno presenti piatti come gnocco fritto e costine al forno. L'iniziativa si svolge nel centro del paese e richiama numerosi partecipanti ogni anno. La manifestazione offre un’occasione per gustare specialità locali in un’atmosfera conviviale.
Tre giorni di buon cibo. A Cameri torna l'appuntamento con la Sagra della porchetta con il rione Serpente, che vedrà protagonista anche ilo gnocco fritto e le costine al forno.Appuntamento all'Area mercato dal 15 al 17 maggio: tutte le sere cucina aperta dalle 19.30, domenica anche a pranzo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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