Festa della birra sagra delle sfogline concerti mercatini e tanto altro | è ricca l' estate degli eventi di Massa Lombarda

Durante l’estate a Massa Lombarda si svolgono numerosi eventi tra cui una festa della birra, una sagra dedicata alle sfogline, concerti, mercatini e altre iniziative. Le manifestazioni si tengono in piazze, strade, parchi e luoghi culturali della città. L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici frequentati e vivaci, coinvolgendo i partecipanti in attività aperte a tutti.

Un’estate che punta a trasformare piazze, strade, parchi e luoghi della cultura in spazi vivi, aperti e partecipati. È questo lo spirito di “E.state a Massa”, il calendario degli eventi estivi promosso dal Comune di Massa Lombarda insieme alle associazioni culturali, sportive e di volontariato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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