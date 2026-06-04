Né record né audience Flop a Las Vegas per i Giochi del doping
A Las Vegas, i Giochi del doping si sono conclusi senza record né incremento di pubblico, risultando un insuccesso. Nel frattempo, un uomo ha dichiarato di aver ucciso oltre 200 presunti narcotrafficanti, senza essere stato accusato formalmente o sottoposto a processo. La sua affermazione è stata resa pubblica senza ulteriori verifiche ufficiali. Nessuna delle due vicende ha portato a sanzioni o procedimenti giudiziari immediati.
Il padre si vanta di aver ucciso, senza accuse formali o processo, oltre 200 presunti narcotrafficanti. Mentre il figlio maggiore considera «vera libertà» il poter partecipare a una competizione sportiva. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
IS THIS A REAL ALIEN VOICE - Why the Disclosure Day trailer has people going insane
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: A Las Vegas la prima edizione dei Giochi del doping
Doping, la “provocazione” di Las Vegas che mette a rischio la saluteA Las Vegas si sono svolte gare di nuoto, atletica e sollevamento pesi in cui il doping è legalmente ammesso, contrariamente a quanto avviene in...