Notizia in breve

A Las Vegas, i Giochi del doping si sono conclusi senza record né incremento di pubblico, risultando un insuccesso. Nel frattempo, un uomo ha dichiarato di aver ucciso oltre 200 presunti narcotrafficanti, senza essere stato accusato formalmente o sottoposto a processo. La sua affermazione è stata resa pubblica senza ulteriori verifiche ufficiali. Nessuna delle due vicende ha portato a sanzioni o procedimenti giudiziari immediati.