Né record né audience Flop a Las Vegas per i Giochi del doping

Da cms.ilmanifesto.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Las Vegas, i Giochi del doping si sono conclusi senza record né incremento di pubblico, risultando un insuccesso. Nel frattempo, un uomo ha dichiarato di aver ucciso oltre 200 presunti narcotrafficanti, senza essere stato accusato formalmente o sottoposto a processo. La sua affermazione è stata resa pubblica senza ulteriori verifiche ufficiali. Nessuna delle due vicende ha portato a sanzioni o procedimenti giudiziari immediati.

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Il padre si vanta di aver ucciso, senza accuse formali o processo, oltre 200 presunti narcotrafficanti. Mentre il figlio maggiore considera «vera libertà» il poter partecipare a una competizione sportiva. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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