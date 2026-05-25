A Las Vegas si sono svolte gare di nuoto, atletica e sollevamento pesi in cui il doping è legalmente ammesso, contrariamente a quanto avviene in eventi ufficiali. Le competizioni si sono svolte senza restrizioni in merito all’uso di sostanze dopanti, creando un contesto diverso rispetto alle competizioni riconosciute a livello internazionale. La decisione ha sollevato discussioni sulla salute degli atleti e sulla validità delle performance ottenute in queste prove.

A Las Vegas sono andate in scena gare di nuoto, atletica e sollevamento pesi con una differenza non da poco rispetto a Olimpiadi e campionati ufficiali: il doping è apertamente consentito dal regolamento. Sono gli Enhanced Games, controversa manifestazione che ha messo in palio premi milionari, ma che ha anche inevitabilmente aperto un dibattito sulle implicazioni etiche e sui rischi per la salute degli atleti. I rischi per la salute del doping . “Gli effetti collaterali dell’uso di steroidi a lungo termine sono noti da tempo: si va dai rischi cardiovascolari a quelli per il sistema endocrino, fino alla possibilità di sviluppare disturbi psichiatrici ”, spiega a LaSalute di LaPresse Alberto Salomone, professore di Chimica analitica all’Università di Torino e membro del comitato scientifico della Società italiana di tossicologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Doping, la “provocazione” di Las Vegas che mette a rischio la salute

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