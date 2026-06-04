Il Partito Democratico nella provincia sta attraversando una crisi interna, con alcune componenti che cercano di formare accordi per le elezioni provinciali. Al momento, il partito ufficiale conferma di proseguire con un approccio serio e deciso, in vista delle consultazioni. La situazione interna evidenzia divisioni tra i membri e tentativi di accordi con altri gruppi politici, mentre il gruppo dirigente ribadisce l’intenzione di mantenere una linea coerente e stabile.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Pd sannita si sta sgretolando. Ancorché conserviamo l’abitudine di non guardare in casa d’altri, è pur vero che è impossibile non prendere atto che ormai nel Sannio i dem sono al cupio dissolvi: il sindaco di Foiano e già consigliere provinciale, come si apprende, ha detto addio al partito, quello di Calvi ne prende le distanze. Restano pochi giapponesi nella foresta, come i consiglieri di minoranza al Comune”, lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Noi di Centro. “ Questo inesorabile indebolimento non ci sorprende: abbiamo denunciato che il culto della sconfitta in politica non può avere efficacia, né gli ostracismi ad personam, né un’opacità sulle alleanze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - NdC: “Pd si sgretola e tenta bizzarri accordicchi per la Provincia, noi avanti con serietà in vista del voto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

PD appoggia Buonopane alla Provincia di Avellino: il centrosinistra si compatta in vista del votoIl Partito Democratico ha annunciato il suo supporto alla candidatura di Rizieri Buonopane alla presidenza della Provincia di Avellino.

NdC: “Da segretaria Pd astruserie: alleanze non si fanno a convenienza, avanti per nostra strada”La segreteria provinciale del Partito Democratico ha dichiarato che le alleanze politiche non devono essere basate sulla convenienza, ma devono...

NdC: Pd si sgretola e tenta bizzarri accordicchi per la Provincia. Noi avanti con serietà in vista del votoIl Pd sannita si sta sgretolando. Ancorché conserviamo l’abitudine di non guardare in casa d’altri, è pur vero che è impossibile non prendere atto che ormai nel Sannio i dem sono al cupio dissolvi: i ... ntr24.tv

Toninelli (M5S): legge elettorale, PD si sgretola nel voto segretoAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it