Il coordinamento provinciale di un partito di centrodestra critica il Partito Democratico locale, affermando che si sta sgretolando nel Sannio e che è ormai al “cupio dissolvi”. Il comunicato respinge inoltre le ipotesi di accordi trasversali per le elezioni provinciali, definendole “una bizzarria politica”. Si sottolinea l’impegno a mantenere un atteggiamento serio in vista del voto in provincia.

Il Partito Democratico sannita “si sta sgretolando” e sarebbe ormai “al cupio dissolvi”. È quanto sostiene il coordinamento provinciale di Noi di Centro in una nota diffusa nella giornata di oggi, nella quale il partito mastelliano attacca apertamente i dem in vista delle prossime elezioni per la Presidenza della Provincia di Benevento. “Ancorché conserviamo l’abitudine di non guardare in casa d’altri – si legge nella nota – è pur vero che è impossibile non prendere atto che ormai nel Sannio i dem sono al cupio dissolvi: il sindaco di Foiano e già consigliere provinciale, come si apprende, ha detto addio al partito, quello di Calvi ne prende le distanze. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - NdC attacca il Pd: “Si sgretola nel Sannio, avanti con serietà verso il voto in Provincia”

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