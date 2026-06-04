I New York Knicks hanno vinto la prima gara delle Finals NBA contro i San Antonio Spurs. Jalen Brunson ha segnato 30 punti e ha guidato la squadra alla vittoria. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai Knicks, che ora si trovano in vantaggio nella serie.

Alle NBA Finals è ancora trionfo per i New York Knicks. La squadra della Grande Mela allunga la striscia di vittorie consecutive grazie a uno straripante Jalen Brunson, che nella Gara 1 contro il San Antonio Spurs ha segnato 30 punti. Il compagno Karl-Anthony Towns ha chiuso con 18 punti e 12 rimbalzi, permettendo ai Knicks di recuperare uno svantaggio di 14 punti nel secondo tempo. Il tabellino finale si ferma sul 105-95 per i newyorkesi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA (@nba) OG Anunoby ha segnato 17 punti per New York, che ha vinto 12 partite consecutive nei playoff: è la settima squadra a realizzare una serie del genere nella storia dell’NBA. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Nba Finals 2026, Jalen Brunson trascina New York: i Knicks vincono la gara 1 con il San Antonio

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Game Recap: New York Knicks 105, San Antonio Spurs 95

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Nba Finals 2026, Jalen Brunson trascina New York: i Knicks vincono la gara 1 a San AntonioI New York Knicks hanno vinto la prima partita delle NBA Finals contro il San Antonio Spurs, con Jalen Brunson che ha segnato 30 punti.

NBA Finals 2026, New York si prende gara-1. Brunson guida i Knicks, San Antonio battutaI New York Knicks hanno vinto la prima partita delle NBA Finals 2026, battendo i San Antonio Spurs 105-95.

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