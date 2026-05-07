Nella notte dei playoff NBA, i Knicks hanno ottenuto una vittoria con Brunson protagonista, portandosi sul 2-0 nella serie contro i Sixers. Gli Spurs, invece, hanno conquistato un successo facile contro i Timberwolves, portandosi anche loro sul 2-0. Le partite hanno visto entrambe le squadre ottenere due vittorie consecutive, consolidando i rispettivi vantaggi nelle serie di playoff.

Altra notte di playoff in Nba, con Knicks e Spurs che si portano avanti 2-0 nelle rispettive serie contro Sixers e Timberwolves. A New York il trascinatore è Jalen Brunson con 26 punti, mentre a San Antonio ci pensa il solito Victor Wembanyama. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba Playoff highlights: Brunson trascina i Knicks, tutto facile per gli Spurs

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