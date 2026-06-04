nba finals 2026 tifosi dei knicks in delirio a new york dopo la vittoria contro gli spurs

I tifosi dei Knicks sono esplosi di gioia dopo la vittoria in Gara 1 delle Finals contro gli Spurs. La partita si è disputata a New York, con la squadra locale che ha ottenuto un risultato importante nella serie. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra i sostenitori, che hanno festeggiato in strada e sui social media. La sfida tra le due squadre continua, con i tifosi che sperano in un proseguimento positivo per i loro beniamini.

Tifosi dei Knicks in delirio per la vittoria in Gara1 di New York contro i San Antonio Spurs, valida per l’ultimo atto delle Nba Finals. I fan urlano “Knicks in four”, sicuri che la loro squadra del cuore vincerà il titolo in sole quattro partite. Migliaia di tifosi si sono radunati all’ingresso della metropolitana vicino al Madison Square Garden, ormai diventato un punto di riferimento prima e dopo i match. Tra coloro che festeggiavano c’erano anche i rapper French Montana, Max B e Remy Ma, che hanno cantato “One Night”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Knicks Fans Go CRAZY after Finals Game 1. WILD OUT in New York

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