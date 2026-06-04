nba finals 2026 new york si prende gara 1 brunson guida i knicks san antonio battuta

I New York Knicks hanno vinto la prima partita delle NBA Finals 2026, battendo i San Antonio Spurs 105-95. Brunson ha guidato la squadra con 28 punti, mentre i Knicks hanno conquistato la dodicesima vittoria consecutiva nei playoff. La gara si è svolta nel loro impianto casalingo, interrompendo così il fattore campo degli avversari. La serie ora vede i Knicks avanti 1-0.

Salta subito il fattore campo nel primo capitolo delle NBA Finals 2026. I New York Knicks infilano la dodicesima vittoria consecutiva dei loro playoff, battendo 105-95 i San Antonio Spurs, portandosi 1-0 nella serie. I Knicks hanno faticato nel primo tempo e poi anche in avvio di terzo quarto, ma nei momenti decisivi hanno sempre reagito e soprattutto nel finale di partita sono stati spietati, piazzando il break che ha spaccato definitivamente il match. Una New York trascinata ancora una volta dal suo leader, Jalen Brunson, che ha messo a referto 30 punti, sempre presente in ogni parziale siglato dai Knicks. Doppia doppia per Karl-Anthony Towns, che ha concluso con 18 punti e 12 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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