I New York Knicks hanno vinto la prima partita delle NBA Finals contro il San Antonio Spurs, con Jalen Brunson che ha segnato 30 punti.

Alle NBA Finals è ancora trionfo per i New York Knicks. La squadra della Grande Mela allunga la striscia di vittorie consecutive grazie a uno straripante Jalen Brunson, che nella Gara 1 contro il San Antonio Spurs ha segnato 30 punti. Il compagno Karl-Anthony Towns ha chiuso con 18 punti e 12 rimbalzi, permettendo ai Knicks di recuperare uno svantaggio di 14 punti nel secondo tempo. Il tabellino finale si ferma sul 105-95 per i newyorkesi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA (@nba) OG Anunoby ha segnato 17 punti per New York, che ha vinto 12 partite consecutive nei playoff: è la settima squadra a realizzare una serie del genere nella storia dell’NBA. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Nba Finals 2026, Jalen Brunson trascina New York: i Knicks vincono la gara 1 a San Antonio

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Jalen Brunson INSANE clutch buckets to win Game 1 vs Spurs & has words for fan

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