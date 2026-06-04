NBA Finals 2026 anche sui canali Sky Sport e NOW | calendario orari e telecronaca

Le NBA Finals 2026 saranno trasmesse anche su Sky Sport e NOW, includendo tutte le partite. Il calendario prevede incontri tra le squadre finaliste, con orari ancora da definire. La telecronaca sarà affidata a Tranquillo e Pessina, che seguiranno le partite in diretta. La serie si svolgerà in diverse sedi, con le finali che si aspettano tra le migliori squadre della stagione.

Guida alle NBA Finals 2026 su Sky: calendario completo, Spurs-Knicks e telecronaca Tranquillo-Pessina. Il Madison Square Garden è tornato a far sentire la propria voce, un ruggito che mancava da quasi tre decenni e che oggi accompagna i New York Knicks verso un appuntamento con la storia atteso per oltre mezzo secolo. Le Finals NBA 2026 non sono solo l’ultimo atto della stagione, ma rappresentano l'incrocio tra due destini diametralmente opposti: la fame di una metropoli che non solleva il Larry O'Brien Trophy da cinquantatré anni e l' esuberanza di una San Antonio che, guidata da un talento generazionale, vuole riprendersi il trono che fu di Tim Duncan. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Calendario San Antonio Spurs-New York Knicks, NBA Finals 2026: orari da gara-1 a gara-7, tv, streamingLa serie tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks si svolgerà con sette partite, a partire da gara-1.

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