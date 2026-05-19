NBA Finals di Conference 2026 in diretta su Sky e NOW | orari e programmazione completa

Le Finali di Conference della NBA 2026 sono attualmente in corso e vengono trasmesse in diretta su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. La programmazione copre tutte le partite, con orari specifici disponibili sui canali ufficiali. Gli appassionati di basket possono seguire l’evento senza perdere nessuna azione, grazie alla copertura completa proposta dai due servizi. La stagione si sta sviluppando con incontri che attirano molta attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Le Finali di Conference NBA sono entrate nel vivo e su Sky e in streaming su NOW non vi perderete nemmeno una palla a spicchi. Due serie che promettono spettacolo puro, con le migliori squadre della lega a contendersi un posto alle NBA Finals. A Ovest va in scena la sfida tra i campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, e i sorprendenti San Antonio Spurs: due squadre che hanno chiuso la regular season rispettivamente con 64 e 62 vittorie, le migliori dell’intera lega. Un duello di questo livello non si vedeva dal 1998, quando Chicago e Utah si incontrarono alle Finals entrambe con almeno 62 successi in stagione. A Est, invece, si sfidano i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers, le due grandi favorite della conference sin dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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