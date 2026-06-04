NBA | Brunson trascinano i Knicks in Texas con una rimonta da 30 punti
Jalen Brunson ha guidato i Knicks a una rimonta da 30 punti in Texas, invertendo lo svantaggio negli ultimi due minuti. Con una serie di canestri e assist decisivi, ha ristabilito l'equilibrio e portato la squadra in vantaggio. Le azioni chiave includono tiri in penetrazione e passaggi rapidi che hanno disorientato la difesa avversaria. La rimonta si è conclusa con la squadra in vantaggio, grazie alla leadership di Brunson negli ultimi momenti.
Come ha fatto Brunson a ribaltare lo svantaggio nei due minuti finali?. Quali azioni specifiche hanno permesso ai Knicks di chiudere in vantaggio?. Perché la prestazione di Wembanyama non è bastata a fermare New York?. Quanto influenzerà questa dodicesima vittoria consecutiva il morale degli Spurs?.? In Breve Towns registra 18 punti e 12 rimbalzi a supporto della vittoria.. Anunoby contribuisce con una produzione individuale di 17 punti.. Wembanyama chiude la sfida con 26 punti e 12 rimbalzi per gli Spurs.. I Knicks estendono la striscia di vittorie consecutive nei playoff a 12 incontri.. Jalen Brunson trascina i Knicks in Texas: primo passo verso la serie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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