NBA | Brunson trascinano i Knicks in Texas con una rimonta da 30 punti

Notizia in breve

Jalen Brunson ha guidato i Knicks a una rimonta da 30 punti in Texas, invertendo lo svantaggio negli ultimi due minuti. Con una serie di canestri e assist decisivi, ha ristabilito l'equilibrio e portato la squadra in vantaggio. Le azioni chiave includono tiri in penetrazione e passaggi rapidi che hanno disorientato la difesa avversaria. La rimonta si è conclusa con la squadra in vantaggio, grazie alla leadership di Brunson negli ultimi momenti.