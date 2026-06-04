Navetta e bus gratis per Una marina di libri | partiranno dal Politeama e dal parcheggio Emiri
Una navetta gratuita partirà dal Politeama per la fiera “Una marina di libri”. Contestualmente, sarà possibile utilizzare senza costo un breve tratto della linea 442 dal parcheggio Emiri. Le corse avranno luogo durante l’evento, con partenze programmate da entrambe le aree. I mezzi avranno capolinea presso i punti indicati, offrendo un servizio gratuito ai visitatori. La navetta e il tratto di linea sono stati predisposti per facilitare l’accesso all’evento.
La navetta gratis in partenza da piazza Politeama, ma anche la possibilità di usufruire senza pagare il biglietto di un breve tratto della linea 442 dal parcheggio Emiri. Sono le opzioni messe a disposizione dall'Amat, in sinergia col Comune e con l'organizzazione del festival dell'editoria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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