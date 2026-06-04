Navetta e bus gratis per Una marina di libri | partiranno dal Politeama e dal parcheggio Emiri

Notizia in breve

Una navetta gratuita partirà dal Politeama per la fiera “Una marina di libri”. Contestualmente, sarà possibile utilizzare senza costo un breve tratto della linea 442 dal parcheggio Emiri. Le corse avranno luogo durante l’evento, con partenze programmate da entrambe le aree. I mezzi avranno capolinea presso i punti indicati, offrendo un servizio gratuito ai visitatori. La navetta e il tratto di linea sono stati predisposti per facilitare l’accesso all’evento.