Dal Napoli alla Juventus gratis è una richiesta di Spalletti

Luciano Spalletti ha chiesto alla Juventus di ottenere gratuitamente un calciatore, modificando così le sue priorità nel mercato. La richiesta si concentra su un giocatore specifico, senza dettagli sui tempi o le modalità. La richiesta di Spalletti rappresenta un cambiamento nelle strategie di acquisto e trasferimento, senza che siano stati annunciati accordi ufficiali o conferme da parte delle società coinvolte.

La Juventus continua a lavorare su più tavoli. Non soltanto quelli legati agli acquisti di grande richiamo, ma anche alle operazioni che possono garantire esperienza, affidabilità e costi contenuti. Soprattutto in un’estate che potrebbe portare diversi cambiamenti nella rosa bianconera. Uno dei nodi principali riguarda il futuro della difesa. Perché attorno a Gleison Bremer continuano a circolare valutazioni e interessamenti che potrebbero modificare gli equilibri del reparto. La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente, ma nel mercato moderno ogni scenario viene preso in considerazione, soprattutto davanti a offerte fuori mercato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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POST NAPOLI - JUVENTUS 2-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI

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