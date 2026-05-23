Scuole aperte dal 31 agosto Non è un parcheggio per i figli e dal prossimo anno proposta a livello nazionale L’Assessore Conti chiarisce

Notizia in breve

Dal 31 agosto al 14 settembre, alcune scuole primarie della regione rimarranno aperte prima dell’inizio delle lezioni, offrendo spazi per attività sportive, laboratori e iniziative educative per i bambini. L’assessore ha precisato che queste strutture non sono un parcheggio per i figli e ha annunciato che, a partire dal prossimo anno, questa proposta sarà portata a livello nazionale.