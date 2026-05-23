Scuole aperte dal 31 agosto Non è un parcheggio per i figli e dal prossimo anno proposta a livello nazionale L’Assessore Conti chiarisce
Dal 31 agosto al 14 settembre, alcune scuole primarie della regione rimarranno aperte prima dell’inizio delle lezioni, offrendo spazi per attività sportive, laboratori e iniziative educative per i bambini. L’assessore ha precisato che queste strutture non sono un parcheggio per i figli e ha annunciato che, a partire dal prossimo anno, questa proposta sarà portata a livello nazionale.
Dal 31 agosto al 14 settembre alcune scuole primarie dell’Emilia-Romagna resteranno aperte prima dell’avvio ufficiale delle lezioni per ospitare attività sportive, laboratori e iniziative educative rivolte ai bambini. La sperimentazione, annunciata dalla Regione nei giorni scorsi, continua a far discutere dopo le critiche di chi ha definito il progetto un modo per trasformare la scuola in un “parcheggio” per figli durante le settimane di rientro al lavoro dei genitori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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