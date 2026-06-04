Natural Field to Showcase Joint Health Innovation and New Research Data at CPHI China 2026
Natural Field ha annunciato il completamento di uno studio di valutazione di fase I su ingredienti destinati a supportare la salute delle articolazioni e la riparazione della cartilagine. La ricerca si è concentrata sulla sicurezza e sulla funzionalità dei componenti testati. L'azienda presenterà i risultati durante CPHI China 2026, uno degli eventi principali del settore. La società continuerà a sviluppare prodotti basati su questi dati, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui risultati specifici.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE XI’AN, China, June 4, 2026 PRNewswire — Natural Field recently announced the completion of a Phase I functional evaluation study on ingredients designed to support joint health and cartilage repair. The results demonstrated that the ingredients in the formulation exhibited significant cartilage repair activity in an internationally recognized patented zebrafish cartilage injury model, providing new scientific evidence for the development of products targeting joint health, sports nutrition, and healthy aging. The study evaluated a range of innovative ingredient combinations featuring glucosamine, chondroitin sulfate, calcium alpha-ketoglutarate (Calcium AKG), vitamin D3, vitamin K2, and rare ginsenosides. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Major drug bust in Brunswick House First Nation | CTV News Northern Ontario at Five for May 15, 2026
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