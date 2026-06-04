natural field to showcase joint health innovation and new research data at cphi china 2026

Notizia in breve

Natural Field ha annunciato il completamento di uno studio di valutazione di fase I su ingredienti destinati a supportare la salute delle articolazioni e la riparazione della cartilagine. La ricerca si è concentrata sulla sicurezza e sulla funzionalità dei componenti testati. L'azienda presenterà i risultati durante CPHI China 2026, uno degli eventi principali del settore. La società continuerà a sviluppare prodotti basati su questi dati, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui risultati specifici.