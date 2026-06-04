Nasce un nuovo progetto europeo della comunicazione indipendente | Enrico Baiocco acquisisce BEE

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo progetto europeo di comunicazione indipendente si è avviato con l'acquisizione di BEE da parte di una holding. La mossa coinvolge un imprenditore che mira a rafforzare e unire diverse realtà nel settore pubblicitario, digitale e dei media. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui piani o sui soggetti coinvolti.

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Un nuovo protagonista si affaccia nel panorama europeo della comunicazione indipendente. Attraverso la propria holding, Enrico Baiocco ha avviato un progetto di crescita e aggregazione volto a valorizzare alcune delle più interessanti realtà del settore pubblicitario, digitale e media. La prima operazione si concretizza con l’ingresso di BEE all’interno del gruppo. L’agenzia, riconosciuta per la qualità del proprio lavoro creativo e per la gestione di brand di primo piano, continuerà a operare mantenendo la propria identità, rafforzata però dalle nuove competenze e risorse messe a disposizione dal network. L’obiettivo finale è costruire un ecosistema integrato capace di accompagnare aziende e brand in ogni fase del percorso di comunicazione, offrendo una combinazione di strategia, creatività, tecnologia e media. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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