A Montesilvano nasce primopiano nuovo spazio espositivo indipendente | al via le mostre di due artisti ciprioti

Notizia in breve

A Montesilvano è stato inaugurato “primopiano”, uno spazio espositivo indipendente situato nel centro cittadino. L’obiettivo è utilizzare un ambiente domestico per ospitare mostre di arte contemporanea, focalizzate sulla ricerca e sullo scambio culturale. La prima esposizione presenta opere di due artisti ciprioti, con un allestimento temporaneo che mira a coinvolgere il pubblico locale e promuovere l’arte emergente. Lo spazio si propone come punto di riferimento per iniziative artistiche e culturali nella zona.