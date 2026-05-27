A Montesilvano nasce primopiano nuovo spazio espositivo indipendente | al via le mostre di due artisti ciprioti

Da ilpescara.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montesilvano è stato inaugurato “primopiano”, uno spazio espositivo indipendente situato nel centro cittadino. L’obiettivo è utilizzare un ambiente domestico per ospitare mostre di arte contemporanea, focalizzate sulla ricerca e sullo scambio culturale. La prima esposizione presenta opere di due artisti ciprioti, con un allestimento temporaneo che mira a coinvolgere il pubblico locale e promuovere l’arte emergente. Lo spazio si propone come punto di riferimento per iniziative artistiche e culturali nella zona.

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Uno spazio espositivo indipendente nato nel cuore di Montesilvano per trasformare un ambiente domestico in un luogo dedicato all’arte contemporanea, alla ricerca e allo scambio culturale. È stato presentato questa mattina, nella sala consiliare del Comune, “primopiano”, il nuovo hub artistico di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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