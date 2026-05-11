Nasce a Pescara un nuovo progetto abruzzese che unisce comunicazione digitale grafica e content marketing

A Pescara è stato avviato un nuovo progetto abruzzese dedicato alla comunicazione digitale, alla grafica e al content marketing. Il progetto è stato fondato da un giovane di 20 anni, che ha dato vita a questa iniziativa nel settore. Si tratta di un progetto che mira a integrare diverse competenze legate alla comunicazione e alla promozione online, con l’obiettivo di offrire servizi nel campo del marketing digitale.

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