Nasce a Pescara un nuovo progetto abruzzese che unisce comunicazione digitale grafica e content marketing

Da ilpescara.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara è stato avviato un nuovo progetto abruzzese dedicato alla comunicazione digitale, alla grafica e al content marketing. Il progetto è stato fondato da un giovane di 20 anni, che ha dato vita a questa iniziativa nel settore. Si tratta di un progetto che mira a integrare diverse competenze legate alla comunicazione e alla promozione online, con l’obiettivo di offrire servizi nel campo del marketing digitale.

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Ha solo 20 anni il fondatore di Fp Agency, nuovo progetto progetto abruzzese che unisce comunicazione digitale, grafica e content marketing. Lui si chiama Francesco Pietropaoli e negli ultimi anni si è dedicato a questo settore legato al panorama musicale italiano. In particolar modo ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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