Nasce a Pescara un nuovo progetto abruzzese che unisce comunicazione digitale grafica e content marketing
A Pescara è stato avviato un nuovo progetto abruzzese dedicato alla comunicazione digitale, alla grafica e al content marketing. Il progetto è stato fondato da un giovane di 20 anni, che ha dato vita a questa iniziativa nel settore. Si tratta di un progetto che mira a integrare diverse competenze legate alla comunicazione e alla promozione online, con l’obiettivo di offrire servizi nel campo del marketing digitale.
Ha solo 20 anni il fondatore di Fp Agency, nuovo progetto progetto abruzzese che unisce comunicazione digitale, grafica e content marketing. Lui si chiama Francesco Pietropaoli e negli ultimi anni si è dedicato a questo settore legato al panorama musicale italiano. In particolar modo ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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