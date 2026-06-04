Nasce l’Osservatorio Scientifico Flegreo

Notizia in breve

È stato istituito l’Osservatorio Scientifico Flegreo, un nuovo organismo dedicato all’analisi e alla sorveglianza del territorio. La sua creazione mira a rafforzare la raccolta di dati scientifici e il monitoraggio delle aree a rischio, con l’obiettivo di supportare le decisioni in ambito di protezione civile. La nascita dell’osservatorio si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare la gestione delle emergenze e la prevenzione degli eventi calamitosi.