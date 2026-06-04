Nasce l’Osservatorio Scientifico Flegreo
È stato istituito l’Osservatorio Scientifico Flegreo, un nuovo organismo dedicato all’analisi e alla sorveglianza del territorio. La sua creazione mira a rafforzare la raccolta di dati scientifici e il monitoraggio delle aree a rischio, con l’obiettivo di supportare le decisioni in ambito di protezione civile. La nascita dell’osservatorio si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare la gestione delle emergenze e la prevenzione degli eventi calamitosi.
Quando l’on. Giuseppe Zamberletti pose le basi della moderna Protezione Civile, intuì che la gestione del rischio non potesse essere affidata esclusivamente alle istituzioni. Serviva una comunità coinvolta informata e partecipe. Da questa visione nacque il ruolo fondamentale del volontariato. In un contesto diverso ma altrettanto delicato come quello dei Campi Flegrei, e nella impostazione che volle dare il Ministro Zamberletti, è stato istituito a Pozzuoli l’Osservatorio Scientifico Flegreo che vuole contribuire a creare un ponte tra il mondo della scienza ed i cittadini, trasformando dati, studi e monitoraggi in informazioni comprensibili ed accessibili a tutti. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
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