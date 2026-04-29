Pmi toscane in crisi Nasce l’osservatorio

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piccole e medie imprese toscane stanno attraversando un periodo di difficoltà. Per affrontare questa situazione, è stato istituito un osservatorio dedicato. La sua funzione principale è quella di monitorare e prevenire le crisi aziendali prima che si aggravino. Inoltre, fornirà strumenti e dati utili per favorire il rilancio delle imprese che si trovano in condizioni problematiche.

Prevenire la crisi d’impresa prima che la situazione diventi irreversibile e sostenere il rilancio delle aziende in difficoltà. Con questo obiettivo nasce " Pmi toscane: osservatorio sulla gestione tempestiva della crisi e il risanamento ", promosso da Fidi Toscana insieme all’ Università di Firenze. Secondo Unioncamere, in Italia il ricorso alla composizione negoziata della crisi è triplicato negli ultimi anni, passando da 600 istanze nel 2022 a circa 1800 nel 2025. Un segnale della difficoltà del sistema, ma anche della necessità di strumenti per intervenire in anticipo. L’Osservatorio nasce come piattaforma di analisi e intervento, con l’obiettivo di leggere le difficoltà delle Pmi e trasformarle in opportunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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