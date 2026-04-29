Pmi toscane in crisi Nasce l’osservatorio

Le piccole e medie imprese toscane stanno attraversando un periodo di difficoltà. Per affrontare questa situazione, è stato istituito un osservatorio dedicato. La sua funzione principale è quella di monitorare e prevenire le crisi aziendali prima che si aggravino. Inoltre, fornirà strumenti e dati utili per favorire il rilancio delle imprese che si trovano in condizioni problematiche.

Prevenire la crisi d’impresa prima che la situazione diventi irreversibile e sostenere il rilancio delle aziende in difficoltà. Con questo obiettivo nasce " Pmi toscane: osservatorio sulla gestione tempestiva della crisi e il risanamento ", promosso da Fidi Toscana insieme all’ Università di Firenze. Secondo Unioncamere, in Italia il ricorso alla composizione negoziata della crisi è triplicato negli ultimi anni, passando da 600 istanze nel 2022 a circa 1800 nel 2025. Un segnale della difficoltà del sistema, ma anche della necessità di strumenti per intervenire in anticipo. L’Osservatorio nasce come piattaforma di analisi e intervento, con l’obiettivo di leggere le difficoltà delle Pmi e trasformarle in opportunità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pmi toscane in crisi. Nasce l’osservatorio Notizie correlate Nasce in Abruzzo l'osservatorio sui fabbisogni professionaliAl via il nuovo progetto della Regione Abruzzo denominato “Smart Skills Abruzzo” che istituisce l'osservatorio regionale dedicato al monitoraggio e... Nasce a Caserta l’Osservatorio per i diritti dei detenutiNasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provincia, fortemente voluto dal Garante Don Salvatore Saggiomo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pmi toscane in crisi. Nasce l’osservatorio; Crisi d'impresa, nasce l'Osservatorio Pmi toscane per anticipare il risanamento; Nasce osservatorio Pmi toscane, per gestione tempestiva crisi e risanamento; Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025. Nasce osservatorio Pmi toscane, per gestione tempestiva crisi e risanamentoPrevenire la crisi d'impresa prima che la situazione diventi irreversibile e sostenere il rilancio delle aziende in difficoltà. (ANSA) ... ansa.it PMI toscane, nasce un Osservatorio per prevenire le crisi d’impresaPrevenire le crisi d’impresa e sostenere il rilancio delle aziende in difficoltà: con questo obiettivo nasce Pmi toscane: osservatorio sulla gestione tempestiva della crisi e il risanamento, promoss ... toscanaoggi.it L’avviso per la selezione di 15 micro, piccole, medie imprese, start up e PMI innovative toscane scatta dalle 10 del 24 aprile. I vincitori saranno ospiti di Casa Toscana, a San Francisco, dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 - facebook.com facebook Regione Toscana–Giovanisì sostiene le PMI con il bando Creazione d’impresa Linea per under40 Impresa in Toscana con meno di 3 anni Contributo del 100% (conto interessi e garanzia) su finanziamenti fino a 50mila€ Fino ad esaurimento fondi info x.com