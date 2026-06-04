Nasce la Caivano Next Academy | bando aperto per percorsi food e green

È stato aperto un bando per la Caivano Next Academy, un progetto di formazione rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. La iniziativa è promossa dalla presidenza del Consiglio, dal comune di Caivano e dall’università di Napoli Federico II. Il programma offre percorsi di formazione nei settori food e green, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Le iscrizioni sono aperte e il progetto si rivolge a giovani interessati a sviluppare competenze professionali in queste aree.

Nasce a Caivano la Next Academy, un progetto di formazione professionale rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dal comune di Caivano e dall'università degli studi di Napoli Federico II. Il bando è già online e le candidature sono aperte per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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