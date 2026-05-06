Bando aperto per un food truck al parco del Cormor
Il Comune di Udine ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento della gestione di un food truck nel parco del Cormor. L’obiettivo è rendere più vivibile l’area durante il periodo estivo, offrendo un servizio di ristorazione ambulante. L’avviso è rivolto a operatori interessati a gestire il chiosco all’interno dell’area verde, che sarà disponibile per la stagione. La selezione avverrà secondo le modalità previste dall’amministrazione comunale.
Food truck cercasi. Con l'idea di rendere il parco del Cormor ancora più accogliente durante l'estate, Il Comune di Udine ha approvato l’avviso pubblico per individuare un operatore a cui affidare la gestione di un classico “chiosco ambulante” all’interno dell’area verde. L’obiettivo è semplice.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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