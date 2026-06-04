Nasce la Bicipolitana di Santarcangelo | tutto pronto per l' inaugurazione della ciclabile sull' ex ferrovia

Notizia in breve

La ciclabile sulla ex ferrovia Santarcangelo-Urbino sarà inaugurata sabato 6 giugno. La nuova pista ciclopedonale si sviluppa lungo il tracciato dell'antica ferrovia e sarà aperta al pubblico in occasione dell'evento di apertura. La realizzazione della pista è stata completata e l'inaugurazione rappresenta l'apertura ufficiale al traffico ciclabile. La ciclabile collega varie aree della zona, rendendo più accessibili i percorsi pedonali e ciclabili lungo l'ex tracciato ferroviario.