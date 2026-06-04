Nasce la Bicipolitana di Santarcangelo | tutto pronto per l' inaugurazione della ciclabile sull' ex ferrovia
La ciclabile sulla ex ferrovia Santarcangelo-Urbino sarà inaugurata sabato 6 giugno. La nuova pista ciclopedonale si sviluppa lungo il tracciato dell'antica ferrovia e sarà aperta al pubblico in occasione dell'evento di apertura. La realizzazione della pista è stata completata e l'inaugurazione rappresenta l'apertura ufficiale al traffico ciclabile. La ciclabile collega varie aree della zona, rendendo più accessibili i percorsi pedonali e ciclabili lungo l'ex tracciato ferroviario.
È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova pista ciclopedonale realizzata lungo il tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, in programma sabato 6 giugno. L’invito del sindaco Filippo Sacchetti è quello di ritrovarsi in stazione alle ore 9,30 con la propria bicicletta, per partire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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