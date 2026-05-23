Un sogno che diventa realtà | si avvicina l' inaugurazione della Bicipolitana Santarcangelo-Urbino

Da riminitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra due settimane si terrà l'inaugurazione della Bicipolitana tra Santarcangelo e Urbino, prevista per sabato 6 giugno. La linea riprende il tracciato dell’ex ferrovia e costituisce una delle nove linee ciclabili interconnesse del sistema. La rete è stata ideata per promuovere la mobilità sostenibile e facilitare gli spostamenti tra i due centri. La cerimonia di apertura sarà aperta al pubblico e coinvolgerà rappresentanti locali. La linea sarà accessibile a partire dalla data ufficiale di inaugurazione.

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Mancano due settimane al lancio della Bicipolitana di Santarcangelo in programma sabato 6 giugno, con l’inaugurazione della linea ex ferrovia Santarcangelo-Urbino: un tracciato simbolo del sistema composto da nove linee ciclabili interconnesse, pensato come modello di mobilità sostenibile e di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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