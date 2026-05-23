Un sogno che diventa realtà | si avvicina l' inaugurazione della Bicipolitana Santarcangelo-Urbino

Notizia in breve

Tra due settimane si terrà l'inaugurazione della Bicipolitana tra Santarcangelo e Urbino, prevista per sabato 6 giugno. La linea riprende il tracciato dell’ex ferrovia e costituisce una delle nove linee ciclabili interconnesse del sistema. La rete è stata ideata per promuovere la mobilità sostenibile e facilitare gli spostamenti tra i due centri. La cerimonia di apertura sarà aperta al pubblico e coinvolgerà rappresentanti locali. La linea sarà accessibile a partire dalla data ufficiale di inaugurazione.