Tutto pronto per la Walk of Life Telethon | il 30 aprile l' inaugurazione del Villaggio della ricerca e della solidarietà

Catania si appresta a ospitare la XVII edizione della Walk of Life Telethon, intitolata “CamminiAmo per la Vita”, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio in Piazza Università. L’evento prevede l’inaugurazione di un Villaggio dedicato alla ricerca e alla solidarietà, con l’obiettivo di sostenere progetti scientifici e iniziative di supporto alle persone. La manifestazione coinvolge diverse attività e sarà il punto di riferimento per la raccolta fondi nella città.

Catania si prepara ad accendere il cuore della solidarietà. Dal 30 aprile al 3 maggio Piazza Università ospiterà la XVII edizione della Walk of Life Telethon “CamminiAmo per la Vita”, trasformandosi nel grande Villaggio della Ricerca e della Solidarietà dedicato al sostegno della ricerca.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Telethon, sport e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare. A Napoli torna la Walk of LifeDomenica 12 aprile Napoli ospiterà la XIII edizione della Walk of Life, l’iniziativa promossa da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca... Fondazione Telethon, torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rareTorna a Napoli la "Walk of Life", iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Telethon, al Palazzo della Cultura la presentazione della XVII edizione della Walk of Life-CamminiAMO per la vita; Walk of Life 2026 | Camminiamo per la ricerca. Walk of Life per Telethon, Raccolti a Napoli 87.000 euro per la ricerca, 4.500 iscritti alla manifestazioneFesta della solidarietà a Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli per la XIII edizione della manifestazione podistica. Iscritte più di 4500 persone. Primi sul podio Abdelmajid Benrkia e Francesca Palomba ... tuttosport.com Napoli, torna la Walk of Life: corsa Telethon alla Rotonda Diaz per la ricerca sulle malattie rareAnche quest’anno, già da sabato 11 aprile sarà allestito presso Rotonda Diaz il Villaggio di Fondazione Telethon dove sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara e iscriversi alla passeggiata ... ilmattino.it Torna a Catania la XVII edizione della Walk of Life di Fondazione Telethon – CamminiAmo per la Vita”. La Walk of Life si terrà in Piazza dell’Università dal 30 aprile al 3 maggio con il "Villaggio del Dono e della Solidarietà”. Domenica 3 maggio, alle ore 10,00, - facebook.com facebook