Narni archiviata l' edizione 2026 della gara di monta storica buona la prova dei cavalieri narnesi

È andata in archivio l'edizione 2026 del "Trofeo Narni", gara di monta storica della Federazione Fitetrec Ante. La gara valeva anche come tappa del Campionato interregionale Lazio-Toscana-Umbria-Emilia-Romagna. L'appuntamento si è svolto al "Campo de' li giochi" ed ha visto la partecipazione di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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