Narni seconda edizione di ‘Narni Kids Map’ | Avvicinare i giovani alla scoperta della città attraverso esperienze creative e partecipate
Giovedì 21 maggio alle 17 si terrà presso il San Domenico di Narni la presentazione ufficiale delle nuove “Narni Kids Map”. Questa iniziativa, alla sua seconda edizione, mira a coinvolgere i giovani nella scoperta della città attraverso attività creative e partecipate. La mappa è pensata come uno strumento per avvicinare i bambini e i ragazzi al patrimonio locale, offrendo un modo interattivo per conoscere i luoghi di interesse e stimolare la curiosità nei più giovani.
Si terrà giovedì 21 maggio alle 17, presso il San Domenico di Narni, la presentazione ufficiale delle nuove “Narni Kids Map”. Il progetto è promosso dal Comune di Narni nell’ambito dell’iniziativa “Trekking Urbano nelle Scuole”. L'iniziativa è giunta alla sua edizione due dopo il successo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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