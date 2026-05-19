Narni seconda edizione di ‘Narni Kids Map’ | Avvicinare i giovani alla scoperta della città attraverso esperienze creative e partecipate

Giovedì 21 maggio alle 17 si terrà presso il San Domenico di Narni la presentazione ufficiale delle nuove “Narni Kids Map”. Questa iniziativa, alla sua seconda edizione, mira a coinvolgere i giovani nella scoperta della città attraverso attività creative e partecipate. La mappa è pensata come uno strumento per avvicinare i bambini e i ragazzi al patrimonio locale, offrendo un modo interattivo per conoscere i luoghi di interesse e stimolare la curiosità nei più giovani.

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Si terrà giovedì 21 maggio alle 17, presso il San Domenico di Narni, la presentazione ufficiale delle nuove “Narni Kids Map”. Il progetto è promosso dal Comune di Narni nell’ambito dell’iniziativa “Trekking Urbano nelle Scuole”. L'iniziativa è giunta alla sua edizione due dopo il successo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Narni, cinquantottesima edizione della Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li... Narni, cinquantottesima edizione Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li... Narni, giovedì prossimo la presentazione delle nuove Kids MapNewTuscia – TERNI – Il rapporto tra Narni, il cinema e lo spettacolo raccontato con il linguaggio delle bambine e dei bambini. E’ questo il contenuto delle nuove Narni Kids Map che verranno present ... newtuscia.it Narni, turismo a misura di bambino. Arrivano le Narni Kids Maps: gli autori sono gli studenti delle scuoleNARNI Territorio a misura di bambino. Arrivano le Narni Kids Maps. Mercoledì 21 febbraio alle 17,30 all'Auditorium Bortolotti, sarà presentato il risultato del progetto Trekking Urbano nelle Scuole, ... ilmessaggero.it