Trofeo Narni cavalieri e amazzoni da tutto il centro Italia per la gara di monta storica
Il campo de’ li giochi di Narni ospiterà una gara di monta storica con cavalieri e amazzoni provenienti da tutto il centro Italia. La competizione si terrà a meno di un mese dalla precedente giostra del 10 maggio, attirando partecipanti e appassionati. L’evento rappresenta una tradizione consolidata nella zona, con protagonisti che si sfidano in discipline equestri di carattere storico. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione.
Il campo de’ li giochi di Narni torna ad essere protagonista. L’impianto si appresta ad ospitare, a meno di un mese dalla giostra del 10 maggio scorso, un’altra importante gara. Il campo, infatti, ospiterà per la seconda volta l’evento sportivo di equitazione “Trofeo Narni”, gara di monta storica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Narni, la Corsa all’Anello: i riti per la benedizione dei cavalieriA Narni si preparano i tradizionali riti della Corsa all’Anello, durante i quali i cavalieri dei tre terzieri riceveranno la benedizione.
Tutto pronto per la gara ciclistica "Trofeo al Viale", ma attenzione ai divietiDomenica 19 aprile si svolgerà a Pordenone la 24esima edizione del Trofeo al Viale, una gara ciclistica non competitiva dedicata agli amatori.
Si parla di: Giostre del centro Italia nella città dell’Anello per il Trofeo di Narni -.
Giostre del centro Italia nella città dell’Anello per il Trofeo di NarniIl Campo de li Giochi di Narni riapre le proprie porte con un appuntamento atteso nel panorama equestre del centro Italia. Martedì 2 giugno torna la seconda edizione del Trofeo Narni, gara che si inse ... umbria24.it
Campo de li giochi di Narni, gara di monta storica della Federazione Fitetrec AnteNewTuscia – NARNI – Riapre il Campo de li Giochi di Narni, a pochi giorni dalla 58esima edizione della Corsa all’Anello, e torna ad essere protagonista ospitando per la seconda volta l’evento sportivo ... newtuscia.it