Trofeo Narni cavalieri e amazzoni da tutto il centro Italia per la gara di monta storica

Notizia in breve

Il campo de’ li giochi di Narni ospiterà una gara di monta storica con cavalieri e amazzoni provenienti da tutto il centro Italia. La competizione si terrà a meno di un mese dalla precedente giostra del 10 maggio, attirando partecipanti e appassionati. L’evento rappresenta una tradizione consolidata nella zona, con protagonisti che si sfidano in discipline equestri di carattere storico. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione.