Narcotraffico dalla cella con smartphone clandestini torna libera la moglie di un detenuto
Il tribunale del Riesame di Palermo ha annullato gli arresti domiciliari per Lucia Cusumano, 43 anni, moglie di un detenuto coinvolto in un'inchiesta sul traffico di droga. L'indagine sostiene che il narcotraffico sia stato coordinato dall’interno di un carcere di Viterbo, tramite smartphone clandestini.
Il tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Lucia Cusumano, 43 anni, moglie di Salvatore Antona, nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza un narcotraffico internazionale gestito dal carcere di Viterbo. La difesa, con gli avvocati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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