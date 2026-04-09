Ancora violenza in carcere | detenuto devasta cella con la gamba di un tavolo e colpisce poliziotto

Nella serata di mercoledì 8 aprile, nel carcere di Pontedecimo, si è verificato un episodio di violenza. Un detenuto di origine romena, condannato per reati sessuali, ha danneggiato la cella usando una gamba di un tavolo e ha colpito un agente di polizia presente nel reparto maschile al piano terra. L'incidente si è verificato intorno alle 20, coinvolgendo le forze dell'ordine in un intervento di gestione della situazione.

Ancora un episodio di violenza all’interno degli istituti penitenziari liguri. Nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 aprile, intorno alle 20, presso il piano terra del reparto maschile del carcere di Pontedecimo, un detenuto di origine romena, ristretto per reati sessuali, ha dato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Appicca un incendio che devasta la cella: detenuto sotto processo per danneggiamentoUn rumeno di 39 anni è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di aver aver appiccato un incendio in... Leggi anche: Fuoco e fiamme in carcere, detenuto incendia la cella Temi più discussi: Ancora violenza in carcere al Lorusso e Cutugno di Torino: una lite per droga degenera in rissa tra detenuti con lame e armi rudimentali; Perugia, guerra in carcere. Notte di caos e violenze: Agenti feriti e danni per 60mila euro; Guerriglia nel carcere di Perugia. Sezione di Capanne devastata. Tre agenti feriti, 50mila euro di danni; Freccia scoccata per consegnare droga in carcere a Prato. L’evaso è ancora in fuga: precedenti per violenza, rapina, resistenza, evasione e ferimento di carabinieriAvezzano. Prosegue la fuga del 30enne evaso dal carcere e di Avezzano. A ventiquattro ore dall’evasione, resta ancora senza esito ... marsicalive.it Ancora violenza in carcere al Lorusso e Cutugno di Torino: una lite per droga degenera in rissa tra detenuti con lame e armi rudimentaliEnnesimo episodio violento registrato in carcere, continuano le denunce da parte del sindacato di polizia penitenziaria, richiesta un'ispezione urgente ... torinotoday.it Ragazzina riempita di calci e pugni: il video esclusivo di Umbria24 Grave episodio di violenza tra minorenni al Cospea Village di Terni nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. Umbria24 pubblica in esclusiva le immagini dell'aggressione, alcune riprese a distanza - facebook.com facebook Il vocabolario della violenza Ne ho scritto per @LaStampa di oggi x.com