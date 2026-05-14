Sfascia la cella per evitare che venga perquisita condanna con lo sconto per detenuto

La sesta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Anna Emilia Giordano, ha deciso in merito a un ricorso presentato da un uomo di 42 anni, residente a Napoli. La vicenda riguarda un episodio in cui il detenuto ha rotto una cella per impedire una perquisizione. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla condanna, che prevedeva uno sconto di pena. La decisione si basa sui documenti e sui verbali relativi al procedimento giudiziario e alle sentenze precedenti.

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