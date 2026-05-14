Sfascia la cella per evitare che venga perquisita condanna con lo sconto per detenuto
La sesta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Anna Emilia Giordano, ha deciso in merito a un ricorso presentato da un uomo di 42 anni, residente a Napoli. La vicenda riguarda un episodio in cui il detenuto ha rotto una cella per impedire una perquisizione. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla condanna, che prevedeva uno sconto di pena. La decisione si basa sui documenti e sui verbali relativi al procedimento giudiziario e alle sentenze precedenti.
La sesta sezione della Corte di Cassazione, presieduta Anna Emilia Giordano, si è pronunciata sul ricorso presentato da Giosuè Matuozzo, 42enne di Napoli, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.La Corte d'Appello partenopea ha confermato la sentenza del tribunale di Santa Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ancora violenza in carcere: detenuto devasta cella con la gamba di un tavolo e colpisce poliziotto
Cambia nome per evitare la cella. Fermato in A14 con denaro rubatoAveva regolarmente cambiato il suo cognome in Albania, ma ciò non gli è comunque bastato per sfuggire alla giustizia.