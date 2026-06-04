Napoli ufficializzate le date del ritiro estivo a Castel di Sangro

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le date del ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro sono state rese note. La squadra si preparerà nella località abruzzese per la seconda fase di allenamenti. La struttura scelta per l’occasione è quella tradizionale, utilizzata negli anni precedenti. Le date precise non sono state ancora diffuse, ma è confermato che il ritiro si svolgerà nella località in questione.

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Sono state ufficializzate le date della seconda parte del ritiro estivo del Napoli, che si svolgerà come ormai da tradizione a Castel di Sangro. Gli azzurri inizieranno la preparazione estiva in Trentino, a Dimaro Folgarida, dove resteranno dal 17 al 27 luglio. Dopo due giorni di riposo, la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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