Il tecnico toscano ha firmato un nuovo contratto con la squadra di calcio, che lo lega alla società fino al giugno del 2028. L’accordo è stato annunciato nelle ultime ore e rappresenta un prolungamento della collaborazione iniziata in precedenza. La firma sigla ufficialmente il rapporto tra l’allenatore e il club, che continueranno a lavorare insieme per diversi anni.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti. La Juve blinda il proprio futuro tecnico confermando la fiducia a Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, le parti hanno raggiunto un accordo di principio per il rinnovo del contratto.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il nuovo vincolo sarà valido fino a giugno 2028, prolungando di fatto il rapporto per altri due anni rispetto alla scadenza precedente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamenti

Spalletti Juventus: avanti a fuoco lento per il rinnovo del tecnico ma tutto è ormai pronto per la firma. Gli aggiornamentidi Luca FiorettiSpalletti Juventus, la dirigenza lavora sotto traccia per prolungare tempestivamente il contratto e pianificare bene la prossima...

Juve, si avvicina il rinnovo di Spalletti: accordo fino al 2028Torino, 8 aprile 2026 – La Juventus prova a costruire il futuro, dando continuità.

Temi più discussi: Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato; La firma di Spalletti con la Juventus slitta, il vero motivo del rinnovo mancato; Spalletti, ormai manca solo la firma per il rinnovo: tutte le cifre e quando può arrivare l'annuncio.

Tra oggi pomeriggio e domani la firma di Spalletti sul rinnovo con la Juve: ecco quando arriverà l’annuncio12:31 - COUNTDOWN PER IL RINNOVO DI SPALLETTI - Tra oggi pomeriggio e domani, Luciano Spalletti dovrebbe firmare il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Nel frattempo il tecnico di Certaldo ... tuttojuve.com

Tra oggi pomeriggio e domani la firma di Spalletti sul rinnovo con la Juve12:31 - COUNTDOWN PER IL RINNOVO DI SPALLETTI - Tra oggi pomeriggio e domani, Luciano Spalletti dovrebbe firmare il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Nel frattempo il tecnico di Certaldo ... tuttojuve.com

Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo La Juventus ha sempre mostrato piena fiducia in Luciano Spalletti. L’ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare entro domani, venerdì, alla vigilia della delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, decisiva nella cor - facebook.com facebook

Spalletti-Juventus, rinnovo fino al 2028. Manca solo l’annuncio Come svelato da @AlfredoPedulla lo scorso dicembre e ribadito a gennaio, nel corso di una telefonata tra Elkann e Spalletti il rinnovo del tecnico fino al 2028 è sempre stato una priorità pe x.com