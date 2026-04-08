La Juventus sta lavorando per il rinnovo del contratto dell’attuale allenatore, con un accordo che si estenderà fino al 2028. Dopo vari cambi di allenatore negli ultimi anni, la società punta a mantenere la stabilità e continuare con il tecnico attuale. La trattativa si avvicina alla conclusione e rappresenta un passo importante per la strategia della squadra. La decisione viene comunicata in un momento di consolidamento del progetto a lungo termine.

Torino, 8 aprile 2026 – La Juventus prova a costruire il futuro, dando continuità. Dopo i ripetuti cambi di panchina degli ultimi anni, la Vecchia Signora è pronta per un progetto a lungo termine con l’attuale allenatore. Luciano Spalletti ha convinto tutti alla Continassa, è lui l’uomo con cui costruire un ciclo e provare a riavvicinare la Juve ai trofei. L’accordo per il rinnovo di Lucio è a un passo e non dovrebbero esserci dubbi: la Juve pronta a mandare un segnale per il finale di stagione e fornire ancora più forza al tecnico. C’è invece ancora lavoro da fare per Dusan Vlahovic, con cui il club tratta da tempo ma con una sensibile differenza tra richiesta e offerta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, si avvicina il rinnovo di Spalletti: accordo fino al 2028

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