Juve si avvicina il rinnovo di Spalletti | accordo fino al 2028
La Juventus sta lavorando per il rinnovo del contratto dell’attuale allenatore, con un accordo che si estenderà fino al 2028. Dopo vari cambi di allenatore negli ultimi anni, la società punta a mantenere la stabilità e continuare con il tecnico attuale. La trattativa si avvicina alla conclusione e rappresenta un passo importante per la strategia della squadra. La decisione viene comunicata in un momento di consolidamento del progetto a lungo termine.
Torino, 8 aprile 2026 – La Juventus prova a costruire il futuro, dando continuità. Dopo i ripetuti cambi di panchina degli ultimi anni, la Vecchia Signora è pronta per un progetto a lungo termine con l’attuale allenatore. Luciano Spalletti ha convinto tutti alla Continassa, è lui l’uomo con cui costruire un ciclo e provare a riavvicinare la Juve ai trofei. L’accordo per il rinnovo di Lucio è a un passo e non dovrebbero esserci dubbi: la Juve pronta a mandare un segnale per il finale di stagione e fornire ancora più forza al tecnico. C’è invece ancora lavoro da fare per Dusan Vlahovic, con cui il club tratta da tempo ma con una sensibile differenza tra richiesta e offerta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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