Piano di Sorrento | carabinieri arrestano 20enne per detenzione di droga

I carabinieri di Piano di Sorrento hanno arrestato un giovane di 20 anni già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nel corso di un controllo nel centro cittadino. Il ragazzo è stato trasferito in caserma e successivamente portato davanti all’autorità giudiziaria.

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