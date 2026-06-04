Il 27 giugno Napoli ospiterà il Napoli Pride 2026, un evento che coinvolgerà la città con iniziative pubbliche, manifestazioni e momenti di aggregazione. Tra i protagonisti annunciati ci saranno Maria Grazia Cucinotta, Leo Gassmann e Big Mama, nominati madrine e madrino del trentennale. La manifestazione si svolgerà in diverse location, con l’obiettivo di promuovere diritti, inclusione e libertà di espressione. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Il 27 giugno Napoli tornerà a colorarsi di orgoglio, partecipazione e libertà, per una grande celebrazione collettiva che unisce memoria, visione e futuro. Diego Di Flora annuncia i madrin3 del trentennale del Napoli Pride e la madrina solidale: la Tarantina, storica femminella napoletana che ha compiuto 90 anni. Di Flora, come recita il comunicato stampa, ha dato l’annuncio in rappresentanza del Comitato organizzatore del Napoli Pride 2026, costituito da Antinoo Arcigay Napoli, ALFI Le Maree, Associazione Trans Napoli (ATN), Pride Vesuvio (PV) e Coordinamento Campania Rainbow. I madrin3 saranno presenti sia alla tradizionale parata del Pride che allo Star Show conclusivo in Piazza Dante, cuore della grande festa dei diritti e della libertà. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Novella2000.it - Napoli Pride 2026: Maria Grazia Cucinotta, Leo Gassmann e Big Mama madrin3 del Tretennale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Santa Maria a Vico (CE) - Grazie al PNRR e al grande impegno dell'amministrazione (25.02.26)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Leo Gassmann attaccato da Grazia Sambruna: il botta e risposta infiamma i social!

Maria Grazia Cucinotta: “In menopausa a 32 anni, avrei voluto avere tanti figli”In un’intervista, l’attrice ha condiviso di essere entrata in menopausa a soli 32 anni, una condizione che ha influenzato i suoi progetti di vita.

Temi più discussi: Napoli Pride 2026, 30 anni dopo: il 27 giugno torna il corteo; Per i trent’anni del Napoli Pride a libertà nun se corregge; Padova Pride 2026: il 30 maggio Piazza De Gasperi diventa il cuore di QueerStorm; Le migliori destinazioni LGBTQ+ friendly in Italia 2026.

NAPOLI PRIDE 2026 - Maria Grazia Cucinotta, Leo Gassmann, Big Mama e La Tarantina Madrin3 del trentennale ift.tt/Bl4I7NK x.com

NAPOLI PRIDE 2026 - Maria Grazia Cucinotta, Leo Gassmann, Big Mama e La Tarantina Madrin3 del trentennaleSaranno Mariagrazia Cucinotta, Leo Gassmann, BigMama le madrin3 ufficiali del Napoli Pride 2026, in programma il prossimo 27 giugno, anno in cui la manifestazione celebra i suoi 30 anni di storia con ... napolimagazine.com

Napoli Pride 2026: Maria Grazia Cucinotta, Leo Gassmann e Big Mama madrin3 del Tretennalel 27 giugno Napoli tornerà a colorarsi di orgoglio, partecipazione e libertà, per una grande celebrazione collettiva che unisce memoria, visione e futuro. novella2000.it