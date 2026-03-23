Scontro social tra Leo Gassmann e Grazia Sambruna dopo un duro articolo: accuse, risposta su Instagram e nuova replica della giornalista. Cos’è successo davvero? Il mondo dei social si accende con un botta e risposta che non passa inosservato. Protagonisti della polemica sono la giornalista Grazia Sambruna e il cantante Leo Gassmann, finiti al centro di uno scontro pubblico che ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti online. Tutto nasce da un articolo pubblicato su MowMag, nel quale la giornalista ha espresso giudizi piuttosto taglienti sul percorso artistico del cantante, figlio dell’attore Alessandro Gassmann. Nel pezzo, Sambruna... 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Leo Gassmann attaccato da Grazia Sambruna: il botta e risposta infiamma i social!

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