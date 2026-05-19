Maria Grazia Cucinotta | In menopausa a 32 anni avrei voluto avere tanti figli

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista, l’attrice ha condiviso di essere entrata in menopausa a soli 32 anni, una condizione che ha influenzato i suoi progetti di vita. Ha parlato del desiderio di avere altri figli, un sogno che non ha potuto realizzare a causa di questa situazione. La sua testimonianza mette in luce le sfide legate a condizioni di salute inaspettate e le conseguenze personali di decisioni che riguardano la famiglia.

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Maria Grazia Cucinotta si racconta in un'intervista. La menopausa a 32 anni e il sogno infranto di diventare madre per la seconda volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maria Grazia Cucinotta: «Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia»

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