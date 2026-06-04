Napoli Pride 2026 | Maria Grazia Cucinotta Leo Gassmann e Big Mama madrin3 del Trentennale

Il Napoli Pride 2026 si terrà il 27 giugno, con Maria Grazia Cucinotta, Leo Gassmann e Big Mama come madrine del trentennale. La manifestazione prevederà una parata e eventi pubblici per celebrare i diritti civili e l'inclusione. La giornata mira a coinvolgere la comunità locale in una manifestazione di libertà, partecipazione e memoria storica. La partecipazione è aperta a tutti e l'evento si svolgerà nel centro della città.

Il 27 giugno Napoli tornerà a colorarsi di orgoglio, partecipazione e libertà, per una grande celebrazione collettiva che unisce memoria, visione e futuro. Diego Di Flora annuncia i madrin3 del trentennale del Napoli Pride e la madrina solidale: la Tarantina, storica femminella napoletana che ha compiuto 90 anni. Di Flora, come recita il comunicato stampa, ha dato l’annuncio in rappresentanza del Comitato organizzatore del Napoli Pride 2026, costituito da Antinoo Arcigay Napoli, ALFI Le Maree, Associazione Trans Napoli (ATN), Pride Vesuvio (PV) e Coordinamento Campania Rainbow. I madrin3 saranno presenti sia alla tradizionale parata del Pride che allo Star Show conclusivo in Piazza Dante, cuore della grande festa dei diritti e della libertà. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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