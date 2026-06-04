Napoli Pierpaolo Marino | In 100 anni nessun napoletano ha mai lasciato sola questa squadra

Pierpaolo Marino ha dichiarato che in 100 anni nessun napoletano ha mai abbandonato la squadra. Era presente nel 1987, quando il club conquistò il suo primo scudetto, e anche dopo il fallimento, durante i primi passi dell’era De Laurentiis. Marino ha sottolineato il legame duraturo tra i tifosi e il club, evidenziando come il sostegno non sia mai venuto meno nel corso di decenni di successi e difficoltà.

Era lì nel 1987, quando il Napoli vinse il suo primo scudetto. Ed era lì anche dopo il fallimento, all'inizio dell'era De Laurentiis, per mettere i primi mattoni in un cantiere che poi sarebbe diventato il Napoli di oggi, capace di tornare a sognare e vincere grandi cose. Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, si racconta in questo secondo appuntamento dedicato ai 100 anni del Calcio Napoli, che vedranno le proprie celebrazioni al culmine il prossimo 1° agosto, compleanno del club. Pierpaolo Marino, qual è il primo ricordo che ha quando le dico la parola “Napoli”? «Sicuramente i tempi dell'università e la prima partita che venni a vedere al San Paolo con mio padre. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli, Pierpaolo Marino: «In 100 anni nessuno napoletano ha mai lasciato sola questa squadra»

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