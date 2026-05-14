Vin Diesel e l’abbraccio con Meadow Walker al Festival di Cannes | Zio Vin non ha mai lasciato sola la figlia di Paul Walker
Al Festival di Cannes, l’attore ha abbracciato la figlia di un amico scomparso, mostrando un gesto di vicinanza e affetto. Da quando l’amico è morto, l’attore ha continuato a sostenere la ragazza, che era presente all’evento. Il rapporto tra loro è stato più volte evidenziato in occasioni pubbliche, con l’attore che si è preso cura di Meadow Walker negli ultimi anni. La presenza dell’attore al fianco della giovane ha attirato l’attenzione dei presenti.
Meadow, nata dalla relazione di Paul Walker con Rebecca Soteros, aveva solo 14 anni quando il padre morì a Santa Clarita, in California, a bordo di una Porsche Carrera GT che perse il controllo e prese fuoco. Da allora Vin Diesel è sempre rimasto accanto alla ragazza: è stato lui, per dire, ad accompagnarla all'altare quando nel 2021 ha sposato Louis Thornton-Allan (da cui ha divorziato due anni dopo) con una romantica cerimonia sulla spiaggia. Poi nel 2023, quando Meadow aveva reso omaggio al padre con una breve apparizione in Fast X, Vin Diesel intervisto da E! News aveva dichiarato: «Sono orgoglioso che abbia voluto onorare suo padre in un modo così toccante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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@meadowwalker e @vindiesel si sono abbracciati durante l’omaggio ai 25 anni di Fast & Furious al Festival di Cannes, condividendo un momento molto emozionante che ha ricordato Paul Walker, grande amico di Vin e padre di Meadow. Vin ha anche detto facebook
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