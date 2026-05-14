Vin Diesel e l’abbraccio con Meadow Walker al Festival di Cannes | Zio Vin non ha mai lasciato sola la figlia di Paul Walker

Al Festival di Cannes, l’attore ha abbracciato la figlia di un amico scomparso, mostrando un gesto di vicinanza e affetto. Da quando l’amico è morto, l’attore ha continuato a sostenere la ragazza, che era presente all’evento. Il rapporto tra loro è stato più volte evidenziato in occasioni pubbliche, con l’attore che si è preso cura di Meadow Walker negli ultimi anni. La presenza dell’attore al fianco della giovane ha attirato l’attenzione dei presenti.

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