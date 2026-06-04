Napoli occhio alle novità | non solo Lukaku arriva anche un’altra decisione

Il Napoli ha deciso di trattenere De Bruyne, mentre Lukaku sarà ceduto in estate. La scelta è stata comunicata da ‘Sky Sport’, che ha confermato la volontà della società di mantenere il belga nella rosa. La decisione riguarda esclusivamente i due giocatori e si inserisce in un piano di rinnovamento della squadra. La società non ha ancora annunciato ufficialmente le operazioni di mercato, ma la volontà di trattenere De Bruyne sembra essere consolidata.

De Bruyne è al centro del progetto Allegri: il Napoli ha deciso di trattenere il belga e lasciare partire Lukaku in estate secondo quanto rivela ‘Sky Sport’. De Bruyne e Lukaku: le scelte diverse del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha tracciato una linea netta tra i due attaccanti. De Bruyne rimane il pilastro tattico intorno cui costruire il centrocampo della prossima stagione, mentre Lukaku dovrà trovarsi un’altra destinazione. Francesco Modugno, giornalista di ‘Sky Sport’, ha riportato le intenzioni del presidente: il centrocampista belga sarà coinvolto nel progetto tecnico e posizionato centralmente negli schemi di Allegri, che storicamente valorizza i talenti puri nei ruoli chiave. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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