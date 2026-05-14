Il Napoli si prepara ad affrontare una partita importante contro il Pisa, con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per la matematica qualificazione in Champions League. Tra i protagonisti della sfida, si parla di un calciatore azzurro le cui condizioni sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sui possibili cambiamenti nella rosa. La squadra si concentra sulla partita, che rappresenta un passaggio chiave per la stagione, con tutti i giocatori pronti a scendere in campo per contribuire al successo.

Il Napoli ha una Champions League da conquistare: agli azzurri mancano solo 3 punti per la matematica e l’apporto di ogni giocatore sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo in occasione del prossimo match contro il Pisa. Ecco che, dunque, anche i due rientri di Kevin De Bruyne e di David Neres potrebbero significare molto in ottica gara. De Bruyne ha risolto il suo problema: ci sarà a Pisa. Il Napoli affronterà il Pisa domenica alle 12, come deciso di comune accordo tra la Lega e la Prefettura di Roma, in una gara che, dopo più passi falsi, può portare alla matematica qualificazione alla prossima Champions League. Vincere è un must e chiunque può dare il proprio contributo, anche i rientranti dagli infortuni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità su De Bruyne e non solo: occhio alle condizioni dell’azzurro

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