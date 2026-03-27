Napoli arriva la decisione su Lukaku | Futuro delineato per l’attaccante

A Napoli, è stata presa una decisione ufficiale riguardo al futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga lascerà il club dopo la partecipazione al prossimo Mondiale. Secondo fonti di stampa, i rapporti tra Lukaku e il Napoli sono peggiorati in modo irreversibile negli ultimi mesi. La situazione ha portato alla conclusione del suo periodo con la squadra partenopea.

Romelu Lukaku ha deciso di lasciare il Napoli dopo il prossimo Mondiale. Secondo Nicolò Schira, i rapporti tra l’attaccante belga e il club si sono deteriorati irreversibilmente. Lukaku: il divorzio dal Napoli è già programmato. Lukaku e Napoli, con ogni probabilità, non proseguiranno insieme. La rottura con l’ambiente napoletano è netta e il centravanti belga ha già ricevuto sondaggi dall’estero. L’addio è ormai una certezza, non una possibilità remota. Varie società hanno già mosso i primi passi per ottenere il sì del calciatore. La relazione tra Lukaku e il Napoli si è deteriorata oltre il punto di non ritorno. I due soggetti non sono più in sintonia: il club ha sviluppato dubbi sulla continuità del rendimento, l’attaccante ha maturato la convinzione che il suo ciclo in Serie A sia concluso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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