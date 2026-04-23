Manna l’ex Juve si separa dal Napoli? Un club di Serie A lo ha messo nel mirino I dettagli

Un ex giocatore della Juventus potrebbe cambiare squadra e approdare in un altro club di Serie A, questa volta con il ruolo di dirigente. Secondo fonti vicine alla società, la Roma sta valutando un profilo che in passato ha avuto esperienze con il Napoli. La trattativa, al momento, non ha ancora ufficializzato alcun accordo, ma il nome del dirigente circola con insistenza tra gli addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Manna potrebbe lasciare il Napoli per un altro club di Serie A. Stando ad Accomando, la Roma sta pensando al dirigente ex Juve. Le ultime. Il calciomercato della Roma non si ferma mai, specialmente quando si tratta di ristrutturare i quadri dirigenziali per il futuro. Nelle ultime ore, le indiscrezioni suggeriscono che i giallorossi stiano guardando con estremo interesse verso Napoli. Sebbene il nome di Cristiano Giuntoli resti una suggestione costante per molti club d’élite, la società capitolina sembra aver virato con decisione su un altro profilo di alto livello. Come riferito da Orazio Accomando, piace molto il profilo di Giovanni Manna, l’attuale dirigente azzurro che ha saputo mettersi in luce per competenza e capacità di scouting.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Manna, l’ex Juve si separa dal Napoli? Un club di Serie A lo ha messo nel mirino. I dettagli Notizie correlate Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estateCalciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna,... Leggi anche: Addio Fire Stick pezzottate nel Regno Unito, Amazon ha messo nel mirino lo streaming illegale Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Napoli mette nel mirino Zaniolo, è un vecchio pallino di Manna! Spunta un retroscena legato alla Juve; Il Pisa cambia direttore sportivo; Da chi deve ripartire il Napoli nella prossima stagione? Manna prepara un’altra rivoluzione; Florian Thauvin come Ibrahimovic e Ribery: l'ex Udinese trascinatore del Lens entra nella storia della Ligue 1 e sogna un altro Mondiale. Non solo Giuntoli, alla Roma piace anche Manna: la posizione di ADLCristiano Giuntoli potrebbe tornare presto protagonista nel panorama dirigenziale italiano. Dopo la conclusione anticipata della sua esperienza alla Juventus e una stagione trascorsa lontano dai rifle ... msn.com Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilicoNon è la panchina il vero nodo in casa Juventus. Mentre il rinnovo di Luciano Spalletti, legato ai bianconeri da un contratto fino al termine della stagione, va verso il prolungamento fino al 2028 e ... tuttomercatoweb.com La Roma, fa sapere Sportmediaset, pensa a Manna per il dopo Ranieri! Il Club giallorosso, dunque, punta al DS azzurro per la prossima stagione - facebook.com facebook Roma, non solo Cristiano Giuntoli. Piace molto il profilo di Giovanni Manna del Napoli. De Laurentiis non vorrebbe privarsene, ma qualsiasi decisione arriverà a fine stagione. @sportmediaset x.com