Durante la serata in cui il Galatasaray ha vinto contro il Fenerbahce e si avvicina al titolo, si diffonde una notizia di mercato riguardante il Napoli. La società turca ha mostrato interesse per un centrocampista in forza alla squadra partenopea, bussando alla porta del giocatore. La notizia arriva mentre le due squadre sono al centro dell’attenzione per i risultati recenti e le strategie di mercato.

Nella serata in cui il Galatasaray annienta il Fenerbahce e vola verso la conquista del campionato grazie alle reti di Osimhen e Lang, arriva l’indiscrezione in chiave Napoli. Le due società potrebbero intavolare un’altra trattativa per quest’estate. Nel mirino dei turchi, infatti, ci sarebbe Zambo Anguissa. Anguissa: il Galatasaray accelera su Napoli. La dirigenza del Galatasaray ha già manifestato interesse concreto per il mediano azzurro. Non si tratta di una semplice ricognizione di mercato, ma di un vero e proprio monitoraggio del profilo di Anguissa, che rappresenta uno dei pezzi pregiati della rosa partenopea. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club turco torna a bussare alla porta del Napoli dopo i recenti affari tra le due società, confermando una strategia mirata verso i giocatori della Serie A.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il Galatasaray bussa a Manna: nel mirino un centrocampista

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